Сегодня Кабинет Министров на своем очередном заседании в качестве дополнительного вопроса рассмотрит и, видимо, примет к сведению доклад премьер-министра «О прогрессе в реализации плана модернизации госуправления на 2023-2027 годы». Поясним: начиная с 2023-го года идет процесс создания более эффективной системы госуправления. Цель - сделать госуправление более профессиональным, компактным, менее бюрократизированным, эффективным и с большим уровнем доверия со стороны населения.

Кстати, о доверии. В представленном сегодня докладе о достигнутом прогрессе говорится о том, что еще в 2022-м году уровень доверия населения к госуправлению в Латвии был один из самых низких в ЕС - 34%. При этом Силиня сотоварищи поставила цель - к следующему году добиться повышения уровня доверия жителей к госуправлению до 50%! Если верить докладу, то... власть на правильном пути - в 2023-м году уровень доверия повысился до 39,1%.

Есть и еще один важный показатель - уровень удовлетворенности госуправлением, что можно перевести как уровень удовлетворения от оказываемых госуправлением услуг. По этому показателю госуправление более быстрыми темпами приближается все к тем же магическим 50 процентам. В прошлом году уровень удовлетворенности госуправлением достиг 45,6%.

В докладе перечисляются основные направления действий по повышению эффективности госуправления. Одно из главных направлений - централизация госуправления, чтобы можно было принимать решения более оперативно. "Правительственный центр более эффективно координирует планирование работы государства и управление кризисами, а также обеспечивает аналитическую поддержку в принятии решений. Использование командного подхода проектов укрепляет единство и сотрудничество в госуправлении. Эффективности госуправления способствует повышенная прозрачность и совершенствование процессов внутреннего контроля. Растет понимание работниками ценностей и миссии государственного управления, и это проявляется в повседневной работе и восприятии обществом.

В этом направлении действий дополнительный показатель производительности предусматривает использование к 2027 году как минимум в пяти стратегически важных межведомственных проектах командного подхода проектов, тем самым подтверждая, что модель командной работы между ведомствами воплощена и активно используется при решении приоритетных задач правительства.

В госуправлении создаются единые, централизованные и стандартизированные процессы и системы поддержки. Внедряется централизованная система управления ресурсами, разрабатываются единые решения в управлении бюджетным, бухгалтерским и кадровым делопроизводством, а также формируется система стратегического управления человеческими ресурсами. Обеспечивается доступность административных данных в режиме реального времени, и снижаются издержки.

К 2027 году не менее 20% занятых в учреждениях прямого государственного управления получают услуги единого центра услуг. После 2027 года также предусмотрено дальнейшее движение к централизации функций поддержки с пересмотром возможностей для консолидации дополнительных функций", - говорится в докладе. Впрочем, пока открытым остается вопрос, приведут ли все эти меры к реальному и ощутимому сокращению госуправления.