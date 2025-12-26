Как сообщает Mundo Deportivo, футболку Марадоны продали на аукционе за 145 тысяч долларов. Но из-за комиссии в размере 23% ее фактическая цена составила 179 тысяч. Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.

Футболка Марадоны была порвана по ходу финального матча Кубка Испании в 1984 году, где «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1). Та игра завершилась массовой потасовкой, в ходе которой футболка Диего и была порвана.

После матча ее нашла женщина, которая занималась стиркой формы команды, но, поскольку футболка была повреждена и не могла больше использоваться, она решила отдать этот элемент одежды знаменитого футболиста своей подруге. В ее семье футболка хранилась 30 лет, пока наследник не передал ее аукционному дому Matchday Football Auctions. Именно он и провел торги, на которых столь уникальный лот нашел своего покупателя.