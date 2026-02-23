Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал миграционную политику и визовые запреты в США, а таже президента страны Дональда Трампа.

«На этом чемпионате мира главным победителем станут Соединенные Штаты, а не зрители. В принципе, чемпионат мира не должен проводиться в стране, которая не выдает визы всем желающим.

В Соединенных Штатах действует клеветническая политика против всего иностранного. И это печально. Это печально для социальной и культурной ценности футбола. Трамп — худшее, что когда-либо случалось с ФИФА. И этому нет никакого возражения», — приводит слова Блаттера RMC Sport.

Чемпионат мира 2026 года пройдет будущим летом на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.