В Италии завершились зимние Олимпийские игры-2026. Было разыграно 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

Победителем неофициального общекомандного зачета стала сборная Норвегии, которая завоевала 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Второе место в медальном зачете у США — 33 награды (12+12+9), третья строчка у Нидерландов — 20 наград (10+7+3).

Традиционно значащаяся в фаворитах Игр сборная Китая заняла лишь 12-е место (15 наград, 5+4+6), пропустив вперед канадцев, японцев и австрийцев, которые также взяли по пять золотых медалей, но превзошли китайцев как по числу серебряных, так и по сумме наград.