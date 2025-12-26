Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Американский астрофизик нашел способ передвижения земных объектов со скоростью 10000 км/c 0 232

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Межзвездная комета 3I/ATLAS.

Межзвездная комета 3I/ATLAS.

Леб предложил использовать «мощный лазерный луч для нанесения сообщения».

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб в своей новой статье рассказал, как межзвездные объекты, подобные комете 3I/ATLAS, могут быть полезны для будущих попыток исследовать пространство за пределами Солнечной системы.

По мнению известного астрофизика, благодаря колоссальным скоростям такие экзотические гости, как межзвездный объект 3I/ATLAS, могли бы доставить космический аппарат, созданный людьми, за пределы Солнечной системы.

«Оседлав» комету 3I/ATLAS, которая мчится со скоростью 60 километров в секунду, люди могли бы достичь межзвездного пространства примерно к 10 000 году нашей эры, вместо 30 000 года, утверждает ученый.

«Открытие межзвездных объектов за последнее десятилетие открывает перед человечеством новые возможности для отправки капсул времени в межзвездное пространство», — заявил Леб.

Чтобы прикрепить послание вроде «Золотых пластинок «Вояджеров» к объектам вроде 3I/ATLAS, Леб предложил использовать «мощный лазерный луч для нанесения сообщения» или «разработать перехватывающие миссии» для крепления технологических объектов к их поверхности.

Абрахам (Ави) Лоуб (род. 26 февраля 1962, Бейт-Ханан, Израиль) — израильский и американский физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии. Лоуб является профессором естественных наук в Гарвардском университете, где с 2007 года он возглавляет Институт теории и вычислений при Центре астрофизики. С 2011 по 2020 год возглавлял кафедру астрономии и основал Инициативу по изучению чёрных дыр.

Читайте нас также:
#астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти милые человекообразные питомцы.
Изображение к статье: Под этими панелями начинается новая жизнь. Иконка видео
Изображение к статье: Выглядит как обычный паштет. Иконка видео
Изображение к статье: Назван проверенный способ ускорить смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео