В чемпионате Бурунди футболист умер, проглотив монету, которую держал во рту на удачу 0 123

Спорт
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В чемпионате Бурунди футболист умер, проглотив монету, которую держал во рту на удачу

Игрок клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик трагически погиб во время матча, сообщает Sport News Africa.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря, во время матча бурундийской лиги «В» в Нгараге. Герик внезапно потерял сознание на поле. Несмотря на вмешательство медицинских бригад, игрок скончался во время транспортировки в больницу.

Согласно информации источника, причиной смерти стала монета, которую полузащитник держал во рту и случайно проглотил. Предположительно, эта монета была «гри‑гри» — талисман вуду, которым футболист пытался приманить удачу.

Федерация футбола Бурунди опубликовала заявление с соболезнованиями семье игрока и его клубу, не указав при этом причину смерти.

#футбол #медицина #спорт #трагедия #смерть #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
