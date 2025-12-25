Игрок клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик трагически погиб во время матча, сообщает Sport News Africa.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря, во время матча бурундийской лиги «В» в Нгараге. Герик внезапно потерял сознание на поле. Несмотря на вмешательство медицинских бригад, игрок скончался во время транспортировки в больницу.

Согласно информации источника, причиной смерти стала монета, которую полузащитник держал во рту и случайно проглотил. Предположительно, эта монета была «гри‑гри» — талисман вуду, которым футболист пытался приманить удачу.

Федерация футбола Бурунди опубликовала заявление с соболезнованиями семье игрока и его клубу, не указав при этом причину смерти.