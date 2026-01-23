В матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу «Фенербахче» на своем поле уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.

«Астон Вилла» с 18 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, «Фенербахче» с 11 баллами идет на 16-й позиции.

В следующем туре «Фенербахче» в выездном матче предстоит встретиться с ФКСБ из Румынии, а «Астон Вилла» на своем стадионе примет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи состоятся 29 января.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Фенербахче — Астон Вилла — 0:1

Гол: 0:1 — Санчо (25).

Другие результаты тура:

Болонья — Селтик — 2:2

Бранн — Мидтьюлланн — 3:3

Виктория — Порту — 1:1

Мальме — Црвена Звезда — 0:1

ПАОК — Бетис — 2:0

Фейеноорд — Штурм — 3:0

Фрайбург — Маккаби Т-А — 1:0

Янг Бойз — Лион — 0:1