Лига Европы. В 7-м туре общего этапа «Астон Вилла» на выезде одолела «Фенербахче» и другие результаты 0 82

Спорт
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лига Европы. В 7-м туре общего этапа «Астон Вилла» на выезде одолела «Фенербахче» и другие результаты

В матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу «Фенербахче» на своем поле уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.

«Астон Вилла» с 18 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, «Фенербахче» с 11 баллами идет на 16-й позиции.

В следующем туре «Фенербахче» в выездном матче предстоит встретиться с ФКСБ из Румынии, а «Астон Вилла» на своем стадионе примет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи состоятся 29 января.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Фенербахче — Астон Вилла — 0:1

Гол: 0:1 — Санчо (25).

Другие результаты тура:

Болонья — Селтик — 2:2

Бранн — Мидтьюлланн — 3:3

Виктория — Порту — 1:1

Мальме — Црвена Звезда — 0:1

ПАОК — Бетис — 2:0

Фейеноорд — Штурм — 3:0

Фрайбург — Маккаби Т-А — 1:0

Янг Бойз — Лион — 0:1

#футбол #результаты #стадион
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
