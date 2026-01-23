Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в паре с тайваньской теннисисткой Шувэй Се в пятницу без борьбы вышла в третий круг (1/8 финала) парных соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает LETA.

Во втором круге соперницы Остапенко и Се — сербка Ольга Данилович и представительница Австрии Анастасия Потапова — не вышли на корт.

За выход в 1/8 финала Остапенко получила 240 очков в рейтинге WTA в парном разряде.

Ранее сообщалось, что в первом круге посеянный под третьим номером латвийско-тайваньский дуэт со счётом 7-5, 6-2 обыграл австралийку Оливию Гадецки и американку Дезире Кравчик.

За выход в четвертьфинал Остапенко и Се предстоит сыграть либо с чешкой Марией Боузковой и словенкой Андреей Клепач, либо с 13-ми сеяными — американкой Софией Кенин и немкой Лаурой Зигемунд.

Как уже сообщалось, в одиночном разряде Остапенко (WTA 24) преодолела первый круг, но во втором в трёх сетах уступила китаянке Ван Синьюй (WTA 43).

Остапенко участвует в Australian Open в 11-й раз. Её лучший результат в одиночном разряде — выход в четвертьфинал в 2023 году. В прошлом году она выбыла в первом круге одиночного турнира, но второй год подряд дошла до финала парного разряда.

В финале женского парного разряда Australian Open 2023 Остапенко и Се со счётом 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд, которые посеяны под первым номером и в нынешнем турнире.