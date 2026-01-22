Baltijas balss logotype
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 0 43

Спорт
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче 7-го тура основного этапа против «Монако» (6:1) 25-летний бразилец отметился голом и 3 результативными передачами.

На награду также претендовали полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (дубль в матче со «Славией»), нападающий «Спортинга» Луис Суарес (дубль в матче с «ПСЖ») и вингер «Атлетика» из Бильбао Роберт Наварро (1+2 в матче с «Аталантой»).

Всего в сезоне-2025/26 на счету Винисиуса 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

#УЕФА #футбол #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео