В матче 7-го тура основного этапа против «Монако» (6:1) 25-летний бразилец отметился голом и 3 результативными передачами.

На награду также претендовали полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (дубль в матче со «Славией»), нападающий «Спортинга» Луис Суарес (дубль в матче с «ПСЖ») и вингер «Атлетика» из Бильбао Роберт Наварро (1+2 в матче с «Аталантой»).

Всего в сезоне-2025/26 на счету Винисиуса 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.