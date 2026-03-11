Зима тревоги нашей

Согласно обобщенным данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в январе-феврале в стране были установлены отрицательные температурные рекорды, местами до минус 30 градусов по Цельсию – зима была самой жесткой за 15 лет. Одновременно, в первые два месяца 2026 года существенно увеличилось потребление электроэнергии — в январе, по данным оператора системы передачи AS Augstsprieguma tīkls, на 15% – до 780 ГВтч, что является самым высоким показателем с января 2010 года.

Министерство климата и энергетики сообщает, что рост потребления электроэнергии как в Латвии, так и в соседних странах был обусловлен существенным понижением температуры воздуха, в результате чего больше электроэнергии было потрачено на обеспечение отопления.

«Стремительный рост энергопотребления и необычные погодные условия также способствовали увеличению оптовых цен на электроэнергию (в январе 2026 года средняя цена на электроэнергию в Латвии увеличилась до 153,43 евро за мегаватт-час, что на 83% больше, чем в декабре), таким образом дополнительно увеличив бремя расходов на потребление электроэнергии для тех жителей, которые покупают электроэнергию в соответствии с торговым договором по цене, непосредственно привязанной к оптовой цене электроэнергии».

В целом, по данным Комиссии по регулированию общественных услуг, такими договорами с переменной ценой электроэнергии в конце прошлого года пользовались 16,18% домохозяйств.

Два варианта

В ЛР сформировалось два типа оплаты услуг за отопление:

Некоторая часть домохозяйств непосредственно вносит плату предприятиям, предоставляющим тепло. «Этот способ расчетов популярнее в городах или регионах с меньшим количеством домов и более активным участием жителей (например, Вентспилс, Елгава, частично Лиепая)».

В свою очередь косвенные расчеты означают, что собственники квартир перечисляют плату за полученные услуги управляющему домом или другому уполномоченному лицу, которое затем уплачивает ее исполнителю услуг. В этом случае за поставку услуги на весь дом выписывается один счет, который затем распределяется по отдельным счетам собственнику каждой квартиры на основании установленного в жилом доме порядка определения, расчета и учета… через управляющего домом или другого уполномоченного лица. Расчеты при посредничестве управляющего доминируют в Риге, где прямые расчеты есть только в небольшой части домов.

Даугавпилсский тариф

Предприятие с муниципальным капиталом АО Rīgas siltums в январе сего года объявило мораторий на задержку платежей. К почину столичных коммунальщиков присоединились коллеги по регионам. В частности, в Сигулдском крае не применяют штрафов Siltums KIM, Adven Sigulda; в Огрском крае зимние счета можно без пеней выплатить летом предприятиям Ogres Namsaimnieks, Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte, Ķeguma Stars. Rēzeknes siltumtīkli получило аналогичное предложение от муниципалитета.

Самоуправление государственного города Даугавпилса пошло дальше других: в муниципалитете был объявлен местный энергокризис, в связи с чем Daugavpils siltumtīkli было вменено в обязанность сократить температуру в зданиях на 4 градуса.

Даугавпилсский тариф – один из самых низких в Латвии и более чем на 10 евро/МВтч ниже средней цены теплоэнергии в других городах Латвии. Таким образом, во втором городе страны «очень высоких затрат на теплоэнергию… не ожидается».

Latvenergo ждет до конца марта

Нынешний месяц станет решающим для расчетов с генерирующей компанией, которая пока еще проявляет «эластичность», и не отключает задолжавших пользователей. В компании Latvenergo, как указано в документе Минэкономики, «усиленно мониторят реакцию клиентов и отзывы о проведении платежей».

Аналогичный подход реализуют другие системообразующие предприятия. «Rīgas namu pārvaldnieks прекратило применение пени за просроченные платежи, установив мораторий до мая 2026 года. В обычных условиях, когда санкции действуют, проценты просрочки начисляются в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки. Что выглядит весьма милосердно – всего 3,65% годовых.

Аналогичный мораторий на применение процентов за просроченные платежи установило и SIA Rīgas ūdens».

Стать защищенным пользователем

В исполнение Закона о рынке электроэнергии, защищенный пользователь получает льготу до 25 евро в месяц. По информации Государственного бюро по контролю за строительством, сейчас снижение платежа по счетам ведут: Latvenergo (Elektrum), tet, ENEFIT, Latvijas dzelzceļš, Virši Renergy и др.

В результате поправок для защищенных пользователей предполагается установить поддержку с 1 марта 2026 года по 31 марта 2026 года в следующем объеме:

Для нуждающегося или малообеспеченного домашнего хозяйства (лица) – 40 евро;

Семье (лицу), на попечении которой находится ребенок с инвалидностью – 40 евро;

Для лица с I группой инвалидности или ее попечителя – 40 евро;

Для многодетной семьи – 75 евро.

По данным информационной системы данных защищенного пользователя (ALDIS), в январе 2026 года общее число защищенных пользователей, получивших поддержку, составило 91 777, с общей выплаченной в поддержку суммой 2 028 723 евро, из них:

33 806 многодетных семей, общий объем предоставленной поддержки которых составил 851 329 евро;

33 387 нуждающихся и малообеспеченных лиц, общий объем предоставленной поддержки которых составил 669 794 евро;

24 584 лица с I группой инвалидности, их опекуны и семьи, на попечении которых находится ребенок с I группой инвалидности, общий объем предоставленной им поддержки составил 507 600 евро.

У кого больше вырос счет

В среднем, для 2-комнатной квартиры (45 м2) «литовского проекта» потенциальный счет за тепло и теплую воду в начале 2026 года вырос на 75% – с 95 евро в декабре до 166 евро в январе.

Ну а как же насчет хваленого утепления? Плата за квадратный метр, констатирует Минэкономики, «существенно выросла как в реновированных, так и в нереновированных многоквартирных домах (примерно в 1,7-2 раза). Однако в реновированных домах счета остались значительно ниже, и в холодную погоду увеличение расходов в нереновированных зданиях становится еще больше».

Выходом в ведомстве видят запрос населением жилищного пособия. Ну а Минэкономики отчитается перед правительством по итогам отопительного сезона до 30 апреля.