Сдается ли водоем внаем? Депутаты Латвии вошли в одну реку дважды

Дата публикации: 11.03.2026
Изображение к статье: Берега реки Салацы влекут рыболовов.

ФОТО: LETA

В нашей стране имеется 11 тысяч рек, протекающих через всевозможные объекты недвижимости – частные, муниципальные, государственные земли, свободные порты, военные базы. Кому принадлежат берега, это понятно. А вот вода?

Не попутай берега

Лишь чуть более трети водных объектов рек и озер Латвии соответствует хорошему или высокому экологическому качеству, свидетельствуют данные парламентской Комиссии по долгосрочному развитию.

Сейчас депутаты под руководством Угиса Митревицса (бывший глава Сигулдского края, Национальное объединение) работают над проектом поправок к Закону о водном хозяйстве. Квалификации самого председателя комиссии можно доверять – он ранее служил лесником, инспектором среды и замдиректора Гауйского национального парка.

«В настоящее время, – констатируется в материалах комиссии, – нормативное регулирование является непоследовательным в отношении права общества на пользование водами, предусматривая с одной стороны право пешего прохода и др. вдоль всех видов вод (за исключением тех, которые находятся в границах одной собственности) и бесплатное пользование водными ресурсами в установленных законом случаях. С другой стороны (сознательно или скорее неосознанно) сужается право общества на пользование водами, распространяя их только на 42 реки, включенные в приложение 1 к Гражданскому закону».

Хозяин реки

При этом сами латвийские реки, законодательство по которым вроде как есть, являются де-юре res communis omnium – т.е., общественным ресурсом, ну а на деле составляют… бесхозное имущество. «Нормативным регулированием Латвии не установлены ни ответственная за ведение водного хозяйства структура, ни обязанности…» - признала комиссия Сейма.

Тем временем, в крупнейшей стране Евросоюза, Германии, реки составляют, во-первых, государственное имущество: Рейн, Дунай, Эльба находятся в собственности федерации или федеральных земель.

Затем идет муниципальная собственность: меньшие реки и ручьи часто принадлежат городам или общинам.

Частная собственность редка: в исключительных случаях (например, небольшие пруды или ручьи, протекающие полностью по территории частного участка) водоем может принадлежать владельцу земельного участка.

Однако, согласно Водному закону, любое использование (водозабор, сброс веществ) требует получения разрешения, даже если участок частный. Каждый гражданин имеет право использовать реки для отдыха, купания, гребли (на небольших судах без двигателя) и забора небольшого количества воды (черпания вручную), если это не наносит вред окружающей среде.

Думается, это логичное законодательство пора перенять и Латвии. Пока же наши парламентарии дошли лишь до такой констатации: «При определении, что «воды» не являются объектом собственности, более четко указывается то, что у собственников прибрежной земли рек существует не право на текучую воду, а ему принадлежит «право пользования водами», связанное с принадлежностью берегов и русла».

#14-ый сейм
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
