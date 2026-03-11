Общепит в кризисе: часть заведений уже закрылась, рестораны потеряли до 30% оборота 4 4977

Бизнес
Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
ФОТО: pixabay
ФОТО: pixabay

У отдельных предприятий общественного питания в Латвии в первые два месяца этого года оборот снизился на 10–30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщил агентству LETA руководитель Латвийского общества ресторанов (ЛОР) Янис Ензис.

Он отметил, что снижение оборота в первые два месяца 2026 года связано с небольшим числом туристов, холодной погодой, ростом цен на энергоресурсы, а также влиянием инфляции.

Ензис указал, что в начале года отдельные предприятия общественного питания закрылись, поэтому необходимы политическая воля и меры поддержки.

В то же время он отметил, что и в сельской местности предприятия общественного питания находятся в сложной ситуации, а в целом март выглядит довольно плохо, поскольку туристов по-прежнему не будет.

Комментируя рост компаний быстрого питания в Латвии, Ензис отметил, что в экономическом сегменте во всех кризисных ситуациях таким предприятиям живётся лучше, тогда как ресторанам и кафе формата lifestyle — хуже.

«Поэтому необходимо активное участие правительства, чтобы в Латвии в ближайшее время не пришлось слышать о закрытии ещё какого-нибудь ресторана», — подчеркнул руководитель общества.

LETA уже сообщала, что в январе этого года были закрыты включённые в международный гастрономический путеводитель «Michelin Guide» ресторан и бар «Barents», а также ресторан морепродуктов «Tails».

Латвийское общество ресторанов было основано в конце 2017 года для защиты латвийских ресторанов и повышения их конкурентоспособности.

#туризм #кризис #Латвия #инфляция #общепит #рестораны #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
