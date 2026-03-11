Американская армия во вторник сообщила, что уничтожила 16 иранских кораблей-минных заградителей у Ормузского пролива, действуя после сообщений о том, что Иран минирует этот важный для перевозок нефти и газа водный путь, который из-за войны фактически закрыт, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«10 марта силы США ликвидировали множество кораблей военно-морского флота Ирана, в том числе 16 минных заградителей у Ормузского пролива», — сообщило Центральное командование США (CENTCOM) на платформе «X», добавив видеоматериалы, на которых видно, как в корабли попадают ракеты или другие снаряды и они взрываются.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Иран о беспрецедентных военных последствиях в случае минирования Ормузского пролива после обещания Тегерана не допустить транспортировку нефти стран Персидского залива через этот пролив.

«С удовлетворением сообщаю, что за последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили десять неактивных минных заградителей, и за ними последуют другие!» — написал Трамп на своей платформе социальных сетей «Truth Social».

Позднее CENTCOM сообщило, что число уничтоженных минных заградителей увеличилось до 16.

Трамп предупреждает Иран о последствиях в случае минирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Иран о беспрецедентных военных последствиях в случае минирования Ормузского пролива после обещания Тегерана не допустить транспортировку нефти стран Персидского залива через этот пролив, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Трамп в социальных сетях заявил, что не получал сообщений о том, что Иран уже заминировал этот пролив. Если Иран это сделал, он должен «немедленно» убрать из пролива плавающие мины, сказал Трамп.

«Если по какой-либо причине мины были размещены и не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого раньше не видели», — написал Трамп на платформе «Truth Social».

«С другой стороны, если они уберут [мины], которые, возможно, размещены, это будет огромный шаг в правильном направлении!» — написал Трамп.

США также применят ракеты, ранее использовавшиеся против судов, перевозящих наркотики в водах Латинской Америки, чтобы «постоянно ликвидировать» любое судно-минный заградитель в Ормузском проливе, добавил Трамп.

«С ними разберутся быстро и жестко. Остерегайтесь!» — предупредил Трамп.

Американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с докладами разведки США, ранее сообщал, что Иран действительно начал устанавливать мины в Ормузском проливе.

Белый дом во вторник заявил, что США не сопровождали ни один нефтяной танкер в Ормузском проливе. В аккаунте министра энергетики США Криса Райта в социальных сетях была опубликована, а затем удалена запись о том, что такое сопровождение происходило.