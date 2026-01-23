Baltijas balss logotype
«Миру надоели клоуны»: в Иране жестко ответили Зеленскому

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Миру надоели клоуны»: в Иране жестко ответили Зеленскому
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Ирана Арагчи ответил Зеленскому и назвал его клоуном.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и назвал его клоуном. Соответствующий пост дипломат опубликовал на странице в соцсети X.

«Миру надоели растерянные клоуны, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками, мы, иранцы, умеем защищать себя и не нуждаемся в просьбе о помощи к иностранцам», — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что «Зеленский обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов» и противостоит [России со своей] «незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН», при этом призывая к агрессии США против Ирана.

Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, высказался о протестах в Иране, заявив, что мир не предоставил достаточной помощи иранскому народу, а иранский режим лишил жизни тысячи людей. По его словам, «если режим выстоит, то это четкий сигнал: расправься над достаточным количеством людей и останься у власти».

#Иран #Украина #протесты #дипломатия #агрессия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(4)
  • С
    Сарказм
    24-го января

    А как миру надоели обмотанные полотенцами чалмносцы, многолетние спонсоры всех возможных террористов на Земле, престарелые маразматики-мракобесы, захватившие в заложники 100-миллионную страну и расстреливающие из пулеметов тысячами своих же граждан для сохранения власти, разоривших и лишивших будущего потенциально богатейшую страну, но при этом активно помогающих кремлевскому режиму устраивать террор против гражданского населения в Украине, поставляя шахеды. Но там ублюдки уже чуют веревку на своих шеях и черенки лопат в задницах, последнюю волну террора им не простят и миндальничать с ними не будут, а их поадение - это вопрос если не месяцев, то нескольких лет. Вот и тявкают из дерьма напоследок.

    4
    13
  • 24-го января

    «Зеленский обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов» об этом только глухой и слепой не знает

    17
    1
  • Е
    Ехидный
    24-го января

    знатно Зелю мордой в говно макнули !!!!

    18
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    М-да... Кокаин не "молодильные яблоки".

    38
    1
Видео