Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз 0 551

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз
ФОТО: Unsplash

Офтальмолог Дементьев призвал не использовать чайные пакетики для лечения глаз.

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев оценил эффективность компрессов из чайных пакетиков при лечении глаз.

Речь шла о том, как лечить синдром сухого глаза — состояние, при котором не выделяется достаточно слезной жидкости, из-за чего у человека могут появиться резь, жжение, зуд и покраснение глаз. Дементьев отметил, что многие люди используют народные средства, чтобы избавиться от этого состояния.

Так, рассказал офтальмолог, некоторые капают в глаза отвар ромашки, масло лаванды или мед. Дементьев призвал этого не делать, так как эти жидкости не только не помогут избавиться от неприятных симптомов, но и могут вызвать аллергию и усугубить состояние. Кроме того, он посоветовал не капать в глаза луковый сок, как рекомендует другой народный метод лечения. «Чем может помочь лук? Когда совсем мало слезы, можно просто его подержать или понюхать. Слезная железа начнет работать более активно», — подчеркнул он.

Наконец, врач выступил против компрессов из чайных пакетиков. «Чайные пакетики не помогут. Неизвестно, что находится в этих пакетиках. (...) Поэтому выкидываем их в помойку», — заключил Дементьев.

Читайте нас также:
#медицина #аллергия #народные средства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

