Необычный эксперимент: как долго сохраняет жизнеспособность мозг свиньи

Дата публикации: 18.03.2026
Несколько лет назад американские исследователи провели уникальный эксперимент с мозгом недавно убитого крупного животного. Результаты этого опыта заслуживают внимания.

 

В качестве «подопытных» использовались 32 мозга свиней, убитых на местной бойне. Животных забили для получения мяса, применяя традиционные методы, без каких-либо специальных мер на этом этапе.

Агентство Associated Press, освещающее этот эксперимент, не уточняет, работали ли ученые со всеми 32 мозгами одновременно или поочередно. Мы предполагаем, что они получали их с бойни по очереди, так как это более экономично, позволяя использовать одно устройство для всех.

Через четыре часа после смерти свиньи ее мозг помещали в камеру специального аппарата, а кровеносные сосуды подключались к системе, которая прокачивала через мозг специально разработанный заменитель крови.

Спустя шесть часов исследователи обнаружили, что отдельные клетки мозга сохранили свою структуру, в то время как клетки необработанного мозга значительно деградировали. При извлечении нейронов из обработанного мозга и их электрической стимуляции, клетки реагировали, демонстрируя свою жизнеспособность.

Кроме того, было установлено, что кровеносные сосуды в обработанном мозге реагировали на препарат, способствующий расширению сосудов.

Анализ состава кровезаменителя показал, что клетки мозга поглощают глюкозу и кислород, а также вырабатывают углекислый газ, что свидетельствует о их функционировании.

Важно отметить, что электрическая активность, характерная для живого мозга, в данном случае не наблюдалась. С медицинской точки зрения мозг считался мертвым, так как после четырех часов без кислорода и питания в нем выжили лишь отдельные клетки.

Тем не менее, это, безусловно, указывает на необходимость серьезной корректировки наших представлений о сроках гибели нейронов в мертвом организме.

