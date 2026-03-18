Руководящие команды школ не умеют эффективно использовать предоставленную им свободу и автономию — об этом в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам заявил директор департамента общего образования Министерства образования и науки (IZM) Рудолфс Калванс, комментируя аудит Государственного контроля о неравных возможностях в основном образовании.

По словам чиновника, он может это подтвердить и на собственном опыте как бывший руководитель учебного заведения.

Калванс отметил, что проблемы, выявленные в отчёте — различия в количестве учебных часов, несостоявшиеся занятия, недостаточная поддержка одарённых учеников — являются следствием более глубокой проблемы: «Мы не умеем справляться с предоставленной нам свободой — тем, что даёт государство и образовательный стандарт».

Он добавил, что когда школам дают больше свободы, о которой они сами просят, проявляются «определённые особенности».

Депутат Илзе Вергина (JV) подчеркнула, что сейчас важно не искать одного виновного — ни среди школ, ни среди директоров, учителей или органов управления образованием. Она отметила, что к школам предъявлялись высокие требования (диагностика, индивидуальный подход, системы поддержки), но при этом не было достаточных методических материалов и чётких рекомендаций, поэтому каждый действовал как мог.

По её мнению, потребуется внести изменения в стандарт основного образования.

Представитель IZM сообщила, что уже идёт пересмотр учебных программ по всем предметам, а следующим этапом станет определение необходимых изменений в стандарте. Также этим летом ожидаются уточнения в правилах Кабинета министров о требованиях к качеству образования.

Она отметила, что проблема стандарта в том, что общество считает его перегруженным и сложным, однако при обсуждении обычно возникает желание добавить ещё больше содержания, а не сократить его.

Также планируется:

ввести единый порядок публикации информации школами о предлагаемых программах;

разработать регулирование, как можно интегрировать учебные предметы.

Председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре (JV) считает, что отчёт Государственного контроля был бы эффективнее, если бы подчёркивал ответственность всех уровней — школ, самоуправлений и политиков. По её мнению, у муниципалитетов может сложиться впечатление, что решать проблемы должно в основном только IZM.

Государственный контролёр Эдгарс Корчагинс пояснил, что в отчёте акцент сделан на министерстве, поскольку действующая политика не работает, а именно министерство отвечает за её формирование: «Мы не говорим, что министерство должно всё делать в одиночку, но как держатель политики оно является центральным звеном».

Ранее сообщалось, что аудит Государственного контроля показал: в Латвии детям не обеспечивается равный доступ к качественному основному образованию.

Несмотря на единый стандарт и аккредитацию школ, объём обучения, подходы к оцениванию и уровень поддержки существенно различаются, что влияет на результаты учеников и их возможности продолжать образование.

В IZM считают, что выводы аудита в целом понятны, однако часть из них уже не отражает текущую ситуацию, поскольку в системе образования начаты и продолжаются значительные реформы.