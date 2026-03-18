Расширенные поры — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются обладательницы жирной и комбинированной кожи. Они могут быть более заметными из-за повышенной выработки кожного сала и загрязнений. Косметологи отмечают, что правильный и регулярный уход помогает сделать поры менее выраженными и улучшить общий вид кожи.

Правильное очищение

Регулярное очищение — основа ухода за кожей любого типа. Специалисты рекомендуют умываться два раза в день: утром, чтобы удалить излишки кожного сала и остатки ночного ухода, и вечером — для снятия макияжа и загрязнений.

Для этого лучше выбирать мягкие средства: пенки, легкие гели или натуральное косметическое мыло. Такие продукты помогают очистить кожу, не нарушая её естественный баланс.

Мягкое отшелушивание

Многие считают, что жирной или проблемной коже нельзя использовать скрабы. Однако специалисты отмечают, что мягкое отшелушивание помогает удалять ороговевшие клетки и очищать поры.

Использовать мягкие скрабы, гоммажи или скатки рекомендуется примерно 1–2 раза в неделю. Это помогает сделать кожу более гладкой и улучшить её текстуру.

Маски на основе глины

Глиняные маски часто используют для ухода за жирной и комбинированной кожей. Голубая глина способствует очищению пор, белая глина дополнительно помогает выровнять тон кожи.

Также популярны зелёная глина и марокканская глина гассул. Такие средства помогают регулировать выработку кожного сала и делают поры менее заметными.

Тонизирование кожи

Тоники помогают удалить остатки очищающих средств и подготовить кожу к нанесению крема или сыворотки. Многие средства для жирной кожи содержат компоненты, которые визуально уменьшают поры.

При выборе тоника специалисты советуют обращать внимание на состав. Например, средства с цитрусовыми экстрактами могут способствовать обновлению кожи. Также иногда используют охлаждающие кубики тоника, которые наносят на лицо утром.

Увлажнение

Даже жирная кожа нуждается в увлажнении. После очищения важно использовать крем или гель, подходящий по типу кожи. Хорошо подходят лёгкие текстуры, которые не перегружают кожу.

Например, гели с алоэ помогают успокоить кожу и уменьшить воспаления. Другие увлажняющие средства поддерживают нормальную работу кожи и помогают сохранить её здоровый вид.

Регулярный уход, включающий очищение, мягкое отшелушивание, маски и увлажнение, помогает улучшить состояние кожи и сделать поры менее заметными.