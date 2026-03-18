Киев просит Индию освободить задержанных украинцев 3 722

В мире
Дата публикации: 18.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Киев просит Индию освободить задержанных украинцев
ФОТО: pixabay

Шесть граждан Украины задержаны 13 марта по обвинению в незаконном пересечении границы Индии и Мьянмы, незаконном ввозе крупных партий дронов из Европы в Мьянму через Индию и обучению работе с БПЛА противников хунты.

Власти Украины обратились к Индии с просьбой освободить шестерых украинцев, задержанных на территории этой страны. 16 марта суд продлил до 27 марта срок содержания под стражей украинцев, а также одного гражданина США, задержанного вместе с ними, пишет Reuters со ссылкой на постановление суда в среду, 18 марта.

По этим данным, семерых арестованных обвиняют в незаконном въезде в северо-восточный индийский штат Мизорам, незаконном пересечении границы с соседней Мьянмой и обучении использованию беспилотников представителей этнических групп, которые борются с правящей в стране военной хунтой. Кроме того, им вменяют в вину незаконный ввоз крупных партий дронов из Европы в Мьянму через территорию Индии, отмечает агентство.

Украина требует доступа к задержанным гражданам

Посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук 16 марта встретился с высокопоставленным представителем МИД Индии Сиби Джорджем и передал ему ноту протеста с "требованием незамедлительного освобождения граждан Украины и предоставления доступа к ним".

"Мы обращаем внимание на то, что в Индии существуют определенные зоны ограниченного доступа для иностранных граждан, въезд в которые возможен только по специальным разрешениям. - заявило посольство. - В то же время надлежащая маркировка таких зон на местности часто отсутствует, что создает риск непреднамеренного нарушения установленных правил".

В Киеве опровергают сообщения индийских и российских СМИ

МИД Украины 17 марта подтвердил задержание шести граждан страны в Индии 13 марта. Ведомство указало, что на данный момент нет каких-либо фактов, подтверждающих причастность украинцев к подготовке терактов, о которой ранее сообщили индийские и российские СМИ. Отдельные публикации искажают имеющиеся факты, носят манипулятивный характер и выдвигают необоснованные обвинения, заявили в Киеве.

По информации МИД, обвинения касаются неразрешенного пребывания на территории штата Мизорам, посещение которого требует специального разрешения, а также вероятного незаконного пересечения границы с Мьянмой.

В Киеве также указали, что сотрудники украинского посольства в Индии 16 марта прибыли на судебное заседание, но им не разрешили непосредственно пообщаться с задержанными. "Вопреки устоявшейся международной практике, посольство Украины в Республике Индия не получило официального уведомления от компетентных органов Индии о задержании граждан Украины. Украинская сторона настаивает на немедленном обеспечении беспрепятственного консульского доступа к задержанным", - цитирует заявление МИД Украины издание "Украинская правда".

#Украина #Индия #дипломатия #Мьянма #дроны #задержание #политика
