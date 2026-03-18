C осени 2025 года россиянам без действующих шенгенских виз нужно подавать заявление на новые документы каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.

Выдача многократных шенгенских виз туристам из России в текущем году резко сократилась, сообщила в среду, 19 марта, Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные участников рынка. В частности, в январе-марте 2026 года количество многократных шенгенских туристических виз для россиян сократилось не менее чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Некоторые туроператоры заявили, что c начала 2026-го практически не получали мультивиз для своих клиентов.

"Вместо многократных туристических виз российским туристам "в 50-60% случаев выдают двукратные визы, преимущественно под круизы", - объясняют в АТОР. Это практикуют консульства Италии, Франции, Испании и Греции.

Одновременно с этим туроператоры рассказали о росте числа обращений за шенгенскими визами в Испанию, Францию, Италию, Грецию и Венгрию по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Еврокомиссия ограничила выдачу мультвиз россиянам еще в 2025 году

Осенью 2025 года Еврокомиссия объявила о приостановке выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. Ужесточить для россиян правила въезда на территорию Евросоюза власти ЕС решили, чтобы снизить риски безопасности в условиях участившихся диверсий и случаев шпионажа из-за войны в Украине.

Теперь россиянам без действующих виз нужно подавать заявление на новые документы каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.