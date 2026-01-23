Baltijas balss logotype
Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

Сегодня, 23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

Ольга Авдевич была многолетним редактором газеты «Суббота» – самого популярного издания во времена расцвета бумажной прессы Латвии.

Долгое время возглавляла благотворительный проекта «Зеленая лампа», который тесно сотрудничал с газетой «СЕГОДНЯ». На протяжении десяти лет проект помог сотням детям и взрослым в Латвии.

Редакция bb.lv выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Ольги Авдевич в Латвии и за ее пределами.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

#журналист #газета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ДП
    Дарья Павловна
    24-го января

    Вечная память! Мягких подушек на небесах!

    1
    0
  • SP
    Sergeis Pob
    23-го января

    Уходит,эпоха,Рига,на всех языках.

    28
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го января

    Хороший человек. Светлая ей память!

    48
    2
Читать все комментарии

Видео