Сегодня, 23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

Ольга Авдевич была многолетним редактором газеты «Суббота» – самого популярного издания во времена расцвета бумажной прессы Латвии.

Долгое время возглавляла благотворительный проекта «Зеленая лампа», который тесно сотрудничал с газетой «СЕГОДНЯ». На протяжении десяти лет проект помог сотням детям и взрослым в Латвии.

Редакция bb.lv выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Ольги Авдевич в Латвии и за ее пределами.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.