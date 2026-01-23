Латвия пока не получила приглашения присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира, и решение о возможном участии в нем не принято, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после встречи с должностными лицами, ответственными за внешнюю политику Латвии.

Он сообщил, что вопрос обсуждался на сегодняшней встрече, но ни Латвия, ни Эстония не получили официального приглашения. По мнению президента, создание Совета мира следует рассматривать как позитивный шаг в реализации мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

В то же время в европейских странах в настоящее время ведутся дискуссии о Совете мира как с юридической, так и с политической точки зрения, и Латвия будет координировать свои дальнейшие действия с Евросоветом. Президент Латвии не исключил, что в будущем Латвия может присоединиться к Совету мира.

Говоря о возможном механизме присоединения, президент Латвии отметил, что его еще предстоит рассмотреть, поскольку в этом случае Сейм и правительство должны будут согласовать его.