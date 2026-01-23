Baltijas balss logotype
«Латвия приглашение не получила!» Ринкевич высказался о Трампе

Политика
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Латвия приглашение не получила!» Ринкевич высказался о Трампе
ФОТО: LETA

Латвия пока не получила приглашения присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира, и решение о возможном участии в нем не принято, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после встречи с должностными лицами, ответственными за внешнюю политику Латвии.

Он сообщил, что вопрос обсуждался на сегодняшней встрече, но ни Латвия, ни Эстония не получили официального приглашения. По мнению президента, создание Совета мира следует рассматривать как позитивный шаг в реализации мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

В то же время в европейских странах в настоящее время ведутся дискуссии о Совете мира как с юридической, так и с политической точки зрения, и Латвия будет координировать свои дальнейшие действия с Евросоветом. Президент Латвии не исключил, что в будущем Латвия может присоединиться к Совету мира.

Говоря о возможном механизме присоединения, президент Латвии отметил, что его еще предстоит рассмотреть, поскольку в этом случае Сейм и правительство должны будут согласовать его.

#ближний восток #Дональд Трамп #Латвия #дипломатия #Евросовет #Эдгар Ринкевич #политика
Оставить комментарий

(10)
  • VS
    Vad Sorry
    24-го января

    А их теперь прет ,советуют всем что делать, берут в долг пишут себе зарплаты, дарят деньги Латвийцев которые берут в долг, и посылают подарки в другую страну, да возьми этот миллиард и если хочешь помочь , скажи всем кому нужна помощь в Латвию , так если бы этот миллиард здесь истратилмя половина вернулась создали бы рабочие места, нет они воруют и дарят то что им не принадлежит

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го января

    А Трамп вообще знает о существовании такой страны? Помнится, он всех трёх прибалтийских президентов принимал в Белом доме оптом - небось, до сих пор думает: "Кто эти люди?!".

    3
    0
  • VS
    Vad Sorry
    Мимо проходил
    24-го января

    Ему на бумажке советники написали:))) он прочитал и сразу забыл, наверное его целый. Месяц уговаривали чтобы он ради приличия на них 5 минут потратил:))

    2
    0
  • З
    Злой
    24-го января

    Трамп просто на карте не может найти эту странишку.

    6
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го января

    Ну вот, а что так?

    А ведь закадычные друганы были и что всё по боку?

    Потребность лаять и плевать на восточного соседа отпала это ладно, а вот где миллиард на покупку приглашения взять?

    Что опять придётся запускать рученята в пенсионный фонд?

    42
    2
  • A
    Aleks
    24-го января

    ,,Совет мира,,по Газе,где нет ниодного палестинца? Похоже на колониальный совет,который использует Холокост для разграбления ресурсов Палестины.😈👽

    22
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    "...пока не получила...". Вы серьезно! "...пока..."?! Спасибо огромное! Рассмешили на сон грядущий, так рассмешили. Браво.

    43
    1
  • Д
    Дед
    23-го января

    А у Латвии есть лишний миллиард, для вступления в этот клуб? У Латвии, есть только долги.

    54
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    23-го января

    Может Дональд просто не нашёл на карте мира Латвию?

    52
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Тим Тим
    24-го января

    На американски картах, Латвия не помечена, места не нашлось.

    24
    1
Читать все комментарии

