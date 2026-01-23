Baltijas balss logotype
Australian Open-2026. Арина Соболенко продолжила феноменальную рекордную серию 0 234

Спорт
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Australian Open-2026. Арина Соболенко продолжила феноменальную рекордную серию

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в 1/16 финала Australian Open на двух тай-брейках за два часа две минуты одолела представительницу Австрии Анастасию Потапову, обновила свой же рекорд.

Для Соболенко это были 18-й и 19-й подряд выигранные тай-брейки на турнирах «Большого шлема». Последний раз она проигрывала тай-брейк на ТБШ в полуфинале «Ролан Гаррос»-2023 против чешки Каролины Муховой.

Вторая по продолжительности победная серия на тай-брейках на ТБШ в Открытую эру принадлежит швейцарке Патти Шнидер — 13…

За счет этого Соболенко выиграла восьмой матч подряд и шестой год подряд вышла во вторую неделю Australian Open. Дальше она сыграет с канадкой Викторией Мбоко.

#теннис #спорт #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео