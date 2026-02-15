Baltijas balss logotype
Тушеное мясо с овощами — полезный способ приготовления (РЕЦЕПТ) 0 444

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тушеное мясо с овощами — полезный способ приготовления (РЕЦЕПТ)

Исследования, проведенные учеными Университета Иллинойс, показывают, что тушение является наиболее полезным методом приготовления мяса.

 

При жарке мяса образуются продукты гликозилирования, которые могут накапливаться на стенках сосудов, что приводит к их повреждению. В отличие от этого, при тушении такие вредные вещества не формируются. Более того, в процессе тушения сохраняется значительное количество полезных веществ. Используем эти знания и готовим тушеное мясо с овощами на обед.

Ингредиенты:

говядина - 500 г;
кабачки - 300 г;
баклажаны - 200 г;
томатная паста - 2 ст. л.;
репчатый лук - 1 шт.;
зеленый лук - 3 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
сладкий перец - 1 шт.;
растительное масло - 3 ст. л.;
укроп - ½ пучка;
соль - по вкусу.

Говядину, баклажан и кабачок нарезаем небольшими кусочками, лук — кольцами, морковь — тонкими полукольцами, а сладкий перец — соломкой.

На сковороду с растительным маслом помещаем кусочки мяса и слегка обжариваем. Затем добавляем овощи и томатную пасту. Накрываем сковороду крышкой, а через 20 минут добавляем измельченный чеснок, зелень и соль. Держим на малом огне еще 5 минут до полной готовности.

Видео