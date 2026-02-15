Исследования, проведенные учеными Университета Иллинойс, показывают, что тушение является наиболее полезным методом приготовления мяса.
При жарке мяса образуются продукты гликозилирования, которые могут накапливаться на стенках сосудов, что приводит к их повреждению. В отличие от этого, при тушении такие вредные вещества не формируются. Более того, в процессе тушения сохраняется значительное количество полезных веществ. Используем эти знания и готовим тушеное мясо с овощами на обед.
Ингредиенты:
говядина - 500 г;
кабачки - 300 г;
баклажаны - 200 г;
томатная паста - 2 ст. л.;
репчатый лук - 1 шт.;
зеленый лук - 3 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
сладкий перец - 1 шт.;
растительное масло - 3 ст. л.;
укроп - ½ пучка;
соль - по вкусу.
Говядину, баклажан и кабачок нарезаем небольшими кусочками, лук — кольцами, морковь — тонкими полукольцами, а сладкий перец — соломкой.
На сковороду с растительным маслом помещаем кусочки мяса и слегка обжариваем. Затем добавляем овощи и томатную пасту. Накрываем сковороду крышкой, а через 20 минут добавляем измельченный чеснок, зелень и соль. Держим на малом огне еще 5 минут до полной готовности.
