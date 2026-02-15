Baltijas balss logotype
Сборная Латвии обыграла команду Германии на Олимпиаде 2 518

Спорт
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии обыграла команду Германии на Олимпиаде
ФОТО: LETA

Латвия одолела Германию в третьем туре Олимпиады со счетом 4:3.

В начале третьей минуты первого периода счет в матче открыл немец Лукас Райхель. Сборная Латвии отыгралась усилиями Данса Лочмелиса. Германия ушла на первый период в ранге лидера — отличился Лукас Кельбле. Далее латвийцы забросили три шайбы за авторства Лочмелиса, Эдуарда Тралмакса и Ренарса Крастенбергса. Тим Штюцле за две с половиной минуты до конца поединка забил третий гол немцев.

Благодаря этой победе, Латвия вышла на второе место в группе С. У нее в активе три очка в двух матчах.

Олимпийский хоккейный турнир проходит с 11 по 22 февраля. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, в финале Олимпиады-2022 она переиграла россиян со счетом 2:1.

#олимпиада #хоккей #Латвия #спорт #сборная #Германия
  • VA
    Vairis Arlauskas
    15-го февраля

    Я гаварил,что все будет,после USA.Сейтчас покажут всем!

  • IB
    Inar Bertrand
    15-го февраля

    Ураааааааа !!!

