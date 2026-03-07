Эксперимент показал: те, кто ежедневно употреблял это масло для сэндвичей в течение полугода, стали сильнее и выносливее. А главное, никакой прибавки в весе.

Продолжительность жизни определяют не только уровень холестерина и цифры на тонометре. Еще один важный показатель долголетия — мышечная сила. Причем сила мышц особенно важна для женщин.

Исследование с участием более 5 тысяч человек, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что риск смерти у самых сильных женщин на треть ниже по сравнению с самыми слабыми — независимо от уровня активности и времени, проведенного на диване. Это значит, что мышечная сила — самостоятельный фактор, который влияет на продолжительность жизни независимо от уровня физической нагрузки.

Объясняется все просто: крепкие мышцы защищают от травм, которые в пожилом возрасте нередко приводят к инвалидности. К сожалению, с возрастом мышечная масса становится все меньше. Саркопения (так называется этот процесс) развивается не только из-за снижения активности. Виноваты гормональные изменения и проблемы с усвоением белка. Организм постепенно начинает терять мышечную массу уже в 40 лет, а после 60 лет саркопения заметно ускоряется.

Но есть и хорошие новости. Австралийские ученые из Института физической активности и питания Университета Дикина открыли, что ежедневное употребление натурального арахисового масла повышает мышечную силу.

Исследователи провели эксперимент. 120 добровольцев в возрасте от 66 до 89 лет случайным образом разделили на две группы. Одна из них должна была в течение 6 месяцев каждый день съедать 43 г арахисового масла (примерно три столовые ложки), другие же продолжили вести свой привычный образ жизни.

Спустя полгода все участники прошли пять тестов на мышечную силу, включая подъем из положения сидя (пять раз встать-сесть и встать-сесть за 30 секунд). Эксперимент показал: те, кто ежедневно съедал три столовые ложки арахисового масла, выполняли тесты быстрее.

«Более быстрое прохождение теста означает большую мышечную силу, что снижает риск падений — распространенной причины потери независимости, ухудшения качества жизни и даже преждевременной смерти», — говорит доктор Сзе-Йен Тан, участвовавший в исследовании.

Добавив в рацион арахисовое масло, участники эксперимента увеличили потребление белка на 10 г в день. Вместе с этим увеличилось и количество ненасыщенных жиров, однако никто из участников за полгода не набрал лишних килограммов. Так что этот продукт можно назвать простым, доступным и безвредным способом повысить мышечную силу в пожилом возрасте.

«Наше исследование показывает, что употребление натурального арахисового масла в качестве перекуса или части основного приема пищи можно использовать в сочетании с силовыми тренировками для повышения мышечной силы и улучшения питания», — резюмирует доктор Тан.

Еще одно исследование, проведенное китайскими учеными с участием более 14 тысяч человек, показало, что потребление арахиса и других орехов замедляет саркопению и помогает укрепить опорно-двигательный аппарат у пожилых людей.

