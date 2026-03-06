5 городов в Западной Европе, которые стоит посетить хотя бы раз

Дата публикации: 06.03.2026
Тун, Швейцария

Если вы любите старинные улочки, замки и живописные площади, Западная Европа предлагает множество таких мест. Помимо популярных туристических направлений, здесь есть города, которые сохраняют атмосферу прошлого и при этом остаются менее известными. Портал Travel Off Path назвал пять таких мест.

Тун расположен на берегу альпийского озера Тунерзее и окружен заснеженными горами. Несмотря на высокие цены, характерные для Швейцарии, город привлекает атмосферой спокойствия и красивыми видами. Над старым городом возвышается замок Шлосс Тун, которому более 800 лет. Чтобы увидеть Альпы во всей красе, туристам советуют прокатиться на каяке по озеру.

Кольмар, Франция

Небольшой город в регионе Эльзас часто сравнивают со сказочной деревней. Здесь можно увидеть разноцветные фахверковые дома, каналы и уютные площади с фонтанами. Особенно популярен Кольмар зимой во время рождественских ярмарок, однако путешественники отмечают, что город красив в любое время года, особенно весной. Прогуляться по каналам можно на плоскодонной лодке в районе Petite Venise.

Динан, Бельгия

Этот город в Валлонии расположен между скалами и рекой Маас. Его главные достопримечательности — готическая церковь Богоматери и средневековая цитадель на вершине скалы. Подняться к ней можно по лестнице из 408 ступеней или на канатной дороге. Среди гастрономических рекомендаций — знаменитая бельгийская картошка фри, которую здесь считают особенно вкусной.

Шверин, Германия

Столица земли Мекленбург-Передняя Померания считается одним из самых красивых, но малоизвестных городов Германии. Главная достопримечательность — Шверинский замок XIX века с башнями и золотыми куполами, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом туристы отдыхают у озера, а также посещают Шверинский собор с высоким шпилем и витражами. Город интересен тем, что многие исторические здания сохранились в оригинальном виде.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург — один из самых живописных городов Альп. Его исторический центр находится под защитой ЮНЕСКО. Здесь расположены дворец Мирабель с барочными садами, дом, где родился Моцарт, и площадь Резиденцплац. Лучший вид на город открывается с крепости Хоэнзальцбург и смотровых площадок на холме Менхсберг, откуда можно увидеть старый город и окружающие горы.

#история #Франция #туризм #путешествия #отдых #культура #города #Швейцария #Германия
Автор - Ольга Стопинская
