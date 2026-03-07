Думать, что все натуральные добавки лучше синтетических препаратов — большая ошибка. Еще хуже, если о вашем самолечении ничего не знает кардиолог.

Есть люди, которые искренне верят: чем натуральнее, тем лучше. И потому, если врач прописывает им какие-то лекарства, они вместо таблеток пытаются найти альтернативный настой трав, который поможет решить их проблему.

В своем телеграм-канале кардиолог Ирина Васильева объяснила, почему не стоит самостоятельно прописывать себе «травки» и не рассказывать об этом лечащему врачу.

Неудачное комбо

По словам врача, последние данные показывают: многие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями втайне от врача используют для терапии БАДы и фитопрепараты.

Так, до 45% пациентов с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий пьют всевозможные травы и воспринимают их как более безопасные натуральные средства.

Казалось бы, в чем проблема, если к классической терапии добавить немного народных средств? Дело в том, что многие натуральные «лекарства» вступают в конфликт с препаратами, которые пациент пьет по назначению врача.

«Натуральные добавки могут как критически снижать эффективность лечения, так и опасно усиливать побочные эффекты», — поясняет кардиолог.

Примеры

Риск геморрагических осложнений (кровотечения)

Гинкго билоба усиливает действие аспирина и клопидогрела, подавляя агрегацию (склеивание) тромбоцитов, может спровоцировать внезапное кровотечение.

Чеснок в больших дозах может усилить эффект препаратов, разжижающих кровь.

Снижение эффективности и системные сбои

Зверобой способен резко снизить концентрацию коагулянтов и статинов в крови. Повышает риск ишемического инсульта.

Женьшень подавляет действие варфарина (антикоагулянта), может вызывать скачки давления и тахикардию.

Солодка вызывает потерю калия, провоцирует аритмию на фоне приема мочегонных средств, повышает риск гипертензии.

Не экспериментируйте со своим здоровьем

Зачастую пациенты даже не говорят лечащему врачу о том, что пьют травы. Они не воспринимают такие натуральные средства как полноценные лекарства и не думают, что об этом вообще нужно предупреждать медика.

Некоторые воспринимают травяные сборы как нечто безобидное, работающее на уровне плацебо. Однако Васильева напоминает, что это не так: «Фитопрепараты — это не плацебо, а неконтролируемые фармакологические субстанции с неизвестной биодоступностью и отрицательными взаимодействиями с препаратами».

Это означает, что пусть в конкретной траве и есть какие-то полезные вещества, однако никто не знает, в каких количествах и как именно средство сработает в сочетании с классическими лекарствами.

Препараты из аптеки проходили множество испытаний, перед тем как попасть на рынок, их производство контролируется законом. Так что и эффект от них куда более предсказуемый. Тем более что внутри таблеток все те же полезные соединения, но в правильной дозировке и облеченные в удобную для приема форму.

Лучше не ломать тактику лечения, которую выстроил ваш врач. Если серьезных проблем нет и вы просто хотите сделать что-то полезное для своего сердца, то ешьте рыбу и овощи, больше двигайтесь, а при наличии показаний идите к врачу за терапией, резюмирует Васильева.