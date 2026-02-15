28 февраля прошлого года Рижская дума решила увеличить финансирование проведения марафона в столице с 81 060 евро до 191 060 евро.

Теперь дума планирует увеличить поддержку проведения марафона более чем наполовину и выделить на это 300 000 евро.

Деньги получит организатор забега ООО «Nords Event Communications». Там неохотно делятся трагической статистикой марафона. Однако, как свидетельствует архив bb.lv, за последние десять лет официально зафиксировано, как минимум, два трагических случая со смертельным исходом. Оба погибших были молодыми мужчинами в возрасте 25 лет:

17 мая 2015 года : Во время 25-го Рижского марафона (тогда — Lattelecom) скончался 25-летний участник из Латвии. Ему стало плохо на дистанции 10 км, он потерял сознание на улице Калькю, недалеко от финиша. Несмотря на помощь медиков, спасти его не удалось.

18 мая 2025 года: На 35-м марафоне (Rimi Riga Marathon) произошел второй трагический случай. 25-летний участник из Эстонии по имени Роланд Линар потерял сознание на дистанции между 15-м и 20-м километрами. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где скончался спустя несколько дней.

В жаркие годы число обращений к медикам на трассе может достигать 150–200 человек. Количество госпитализаций в среднем составляет от 10 до 25 человек за весь уикенд марафона.

Один из самых известных случаев произошел в 2011 году, когда молодой мэр Риги впал в кому из-за теплового удара и переутомления на дистанции, после чего проходил длительное лечение в Германии.