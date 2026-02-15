Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижская дума планирует увеличить финансирование мероприятия, на котором гибнут люди 1 2132

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума планирует увеличить финансирование мероприятия, на котором гибнут люди

Рижская дума планирует существенно увеличить поддержку Рижского марафона, свидетельствует подготовленный проект решения.

28 февраля прошлого года Рижская дума решила увеличить финансирование проведения марафона в столице с 81 060 евро до 191 060 евро.

Теперь дума планирует увеличить поддержку проведения марафона более чем наполовину и выделить на это 300 000 евро.

Деньги получит организатор забега ООО «Nords Event Communications». Там неохотно делятся трагической статистикой марафона. Однако, как свидетельствует архив bb.lv, за последние десять лет официально зафиксировано, как минимум, два трагических случая со смертельным исходом. Оба погибших были молодыми мужчинами в возрасте 25 лет:

  • 17 мая 2015 года: Во время 25-го Рижского марафона (тогда — Lattelecom) скончался 25-летний участник из Латвии. Ему стало плохо на дистанции 10 км, он потерял сознание на улице Калькю, недалеко от финиша. Несмотря на помощь медиков, спасти его не удалось.

  • 18 мая 2025 года: На 35-м марафоне (Rimi Riga Marathon) произошел второй трагический случай. 25-летний участник из Эстонии по имени Роланд Линар потерял сознание на дистанции между 15-м и 20-м километрами. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где скончался спустя несколько дней. 

В жаркие годы число обращений к медикам на трассе может достигать 150–200 человек. Количество госпитализаций в среднем составляет от 10 до 25 человек за весь уикенд марафона.

Один из самых известных случаев произошел в 2011 году, когда молодой мэр Риги впал в кому из-за теплового удара и переутомления на дистанции, после чего проходил длительное лечение в Германии.

Читайте нас также:
#медицина #спорт #трагедия #безопасность #марафон #финансирование #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
3
6
0
9

Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Может это можно объяснить скрытой неприязнью пинг понгистов к бегунам легкоатлетам? Йокс ))

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео