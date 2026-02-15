Baltijas balss logotype
Сборная США одержала волевую победу над датчанами 0 343

Спорт
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная США одержала волевую победу над датчанами

В очередном матче олимпийского хоккейного турнира среди мужских национальных команд сборная США встречалась с Данией.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 6:3.

США — Дания — 6:3

Шайбы: 0:1 — Олесен (Мёльгор, 1:40). 1:1 — Болди (Хьюз, Славин, 03:35). 1:2 — Йенсен (Сетков, 11:16). 2:2 Ткачук (Айкел, 29:26). 3:2 — Айкел (Ткачук, 30:23). 4:2 — Ханифин (Трочек, Фэйбер, 37:23). 4:3 — Бруггиссер (Элерс, Труэ, 39:57). 5:3 — Гюнцель (Мэттьюс, 47:24). 6:3 — Хьюз (Нельсон, 54:27).

Группа С: США — 6 очков (2 матча), Латвия — 3 (2), Германия — 3 (2), Дания — 0 (2).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

#хоккей #НХЛ #Латвия #спорт #Дания #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
