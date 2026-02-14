Латвийская теннисистка Алена Остапенко в дуэте с тайваньской спортсменкой Се Шувэй в субботу уступила в финале парного разряда турнира серии WTA 1000 в Дохе, пишет ЛЕТА.

Остапенко и Се, посеянные на турнире под третьим номером, в финале со счетом 6:0, 6:7 (3:7), 8:10 проиграли четвертой паре турнира — Анне Данилиной из Казахстана и Александре Крунич из Сербии.

За выход в финал Остапенко заработала 650 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

Остапенко и Се были освобождены от первого круга, а во втором раунде со счетом 6:3, 6:3 обыграли словенку Андрею Клепач и польку Катажину Питер. В четвертьфинале латвийско-тайваньский дуэт победил словачку Терезу Михаликову и британскую теннисистку Оливию Николс — 6:1, 6:2. В полуфинале они со счетом 7:5, 3:6, 10:6 одолели посеянных под первым номером итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини.

Как сообщалось ранее, в одиночном разряде Остапенко не сумела преодолеть полуфинал.

Турнир в Дохе проходит на кортах с твердым покрытием.