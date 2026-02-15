Baltijas balss logotype
Сколько в мире беженцев? В должность вступил новый руководитель управления ООН

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько в мире беженцев? В должность вступил новый руководитель управления ООН

В 2026 году исполнится 75 лет Конвенции о статусе беженцев.

Новый руководитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR, the UN Refugee Agency Бархам Салех представил видение миссии организации, направленное на преодоление разрыва между экстренной гуманитарной помощью и долгосрочными решениями.

Выступая с первым брифингом после своего вступления в должность в начале года, Бархам Салех, как сообщает пресс-служба ООН, обозначил амбициозный курс реформ и подчеркнул необходимость обновленного международного консенсуса по защите, поиску решений и справедливому распределению ответственности.

«Гуманитарная помощь спасает жизни, и ее нужно продолжать оказывать везде, где существуют потребности, – заявил Салех, – но, когда инструменты экстренного реагирования превращаются в меры долгосрочного характера и целые поколения попадают в зависимость, мы не создаем стабильности. Успех нужно измерять тем, смогли ли люди в конечном итоге восстановить свою жизнь».

По словам Верховного комиссара, защита беженцев остается одним из основополагающих принципов существующей международной системы. Он напомнил, что в 2026 году исполнится 75 лет Конвенции о статусе беженцев 1951 года, и подчеркнул, что обязательства государств по ее соблюдению «важны как никогда».

Сегодня в мире насчитывается почти 117 миллионов вынужденно перемещенных людей, включая 42,5 миллиона беженцев. Большинство из них годами или десятилетиями живут в условиях неопределенности, без реальных перспектив. В ряде случаев они находятся в безопасности, но при этом остаются исключенными из национальных социальных систем и вынуждены полагаться на гуманитарную помощь. По словам Салеха, такое положение дел не должно считаться неизбежным.

Верховный комиссар обозначил стратегическую цель – в течение следующего десятилетия существенно сократить число беженцев, находящихся в затяжном перемещении и зависящих от гуманитарной поддержки. Для этого, отметил он, необходимо продвигать добровольное возвращение, локальную интеграцию и переселение; теснее связывать гуманитарные действия с программами развития и миростроительства; расширять возможности для самодостаточности; а также укреплять включение беженцев в национальные системы.

Салех рассказал о своих первых поездках в зоны перемещения. В Кении он увидел преимущества политики, позволяющей беженцам работать, учиться и интегрироваться в общество. В Чаде – масштабы потребностей людей, продолжающих бежать от конфликта в Судане, и ограниченность ресурсов. В Турции и Иордании главная задача – создание условий для безопасного и добровольного возвращения на свою родину сирийцев. Эти примеры, подчеркнул он, демонстрируют двойную ответственность УВКБ: спасать жизни сегодня и предотвращать превращение перемещения «в бесконечный тупик» завтра.


#ООН #беженцы #развитие #интеграция #гуманитарная помощь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

