NYT: США нанесли удар по школе в Иране из-за разведданных десятилетней давности 1 562

Дата публикации: 12.03.2026
Предварительное расследование показало, что Соединенные Штаты несут ответственность за ракетный удар по начальной школе для девочек в Иране 28 февраля. Как пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с результатами проверки, атака ракетой "Томагавк" произошла из-за ошибки при определении цели.

По данным расследования, американские военные наносили удар по соседней иранской базе. Однако координаты цели были определены с использованием устаревших данных, предоставленных Разведывательным управлением Министерства обороны. В результате ракета поразила здание школы, которое ранее находилось на территории военного объекта.

Иранские власти заявили, что в результате удара погибли не менее 175 человек, большинство из них - дети. Издание пишет, что инцидент может стать одной из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий.

Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что следователи пытаются выяснить, почему устаревшая информация не была перепроверена и как она была передана Центральному командованию США. При этом чиновники подчеркивают, что выводы пока остаются предварительными.

Расследование также изучает работу нескольких структур, участвующих в определении целей, включая Разведывательное управление Министерства обороны и Национальное агентство геопространственной разведки, которое анализирует спутниковые снимки. По словам официальных лиц, ошибка, вероятнее всего, стала результатом человеческого фактора, а не применения новых технологий.

По данным The New York Times, школа расположена рядом с объектами Корпуса стражей исламской революции в городе Минаб и ранее находилась на территории военной базы. Спутниковые снимки показывают, что в период с 2013 по 2016 год здание было отделено от военного объекта и переоборудовано под учебное заведение.

#Иран #США #разведка #ошибки #дети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
