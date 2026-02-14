Сборной Латвии по хоккею в матче с Германией удалось остановить давление соперника в начале игры, заявил в разговоре с агентством ЛЕТА нападающий латвийской команды Ренар Крастенбергс. Самыми тяжелыми в матче с Германией для сборной Латвии стали последние минуты, когда несколько минут подряд пришлось обороняться, добавил нападающий национальной команды Эдуард Тралмакс.

Уже сообщалось, что в субботу в матче второго тура хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо латвийцы обыграли Германию со счетом 4:3. Одну из шайб сборной Латвии забросил Крастенбергс, который отличился точным броском и в игре против США.

Крастенбергс: В начале мы погасили их давление

“Мы проделали хорошую работу, в начале погасили их давление и 60 минут играли в свой хоккей”, — отметил нападающий.

“Мы знали, кто играет в сборной Германии, подготовились, как постараться их остановить. Конечно, и наш вратарь [Артур Шилов] великолепен, он тоже вытащил игру. Отличная командная работа”, — продолжил хоккеист.

Крастенбергс рассказал, что одной из главных задач в матче с Германией было не попасться на контратаки. “В соперниках были мастеровитые звезды НХЛ, поэтому нужно было всегда держать голову поднятой и быть готовыми”, — добавил он.

Латвийский нападающий отметил, что во втором периоде латвийцам удалось перехватить инициативу, что помогло изменить ход игры и выйти вперед.

“Они начали немного лучше нас, мы погасили их давление и использовали те возможности, которые они сами нам дали”, — подчеркнул Крастенбергс.

В воскресенье в заключительном матче группы C сборная Латвии встретится с Данией.

“Нужно восстановиться как можно быстрее, потому что завтра тоже будет тяжелая игра. Мы победили, но теперь главное — обсудить все, что можем, а затем забыть об этом, потому что будет новый день и новая игра”, — сказал Крастенбергс.

Тралмакс: Концовка матча была самой тяжелой

Самыми тяжелыми в матче с Германией для сборной Латвии стали последние минуты, когда несколько минут подряд пришлось обороняться, заявил в разговоре с агентством ЛЕТА нападающий национальной команды Эдуардс Тралмакс.

“Отличные эмоции. Нужно было обыгрывать этого соперника, и мы это сделали”, — сказал Тралмакс.

“Концовка матча была самой тяжелой. В самом конце мы снова начали играть немного неуверенно, но соперник был уровня НХЛ. Нельзя ‘сбрасывать газ’, нужно только ‘жать на газ’. Думаю, начало и самая концовка были самыми трудными, но мы выстояли, и все в порядке”, — пояснил он.

В составе сборной Германии выступали несколько игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые в этом сезоне результативно играют за свои клубы, однако Тралмакс подчеркнул, что латвийские хоккеисты были на уровне соперника.

“Разве что первый гол, который они забили, немного вызвал неуверенность, но мы сразу собрались. Удалось перегруппироваться и в конце мы по-настоящему прибавили”, — добавил он.

Примерно за 11 с половиной минут до конца основного времени Тралмакс после передачи Гиргенсонса по правому флангу вырвался к воротам и точным броском в дальний верхний угол сделал счет 3:2, забросив победную шайбу.

“Во-первых, это первый гол на Олимпийских играх, а вместе с победой — эмоции вдвойне. Столько латвийских болельщиков. Сделать это перед латвийскими фанатами и на Олимпиаде — это честь, и я очень рад”, — рассказал нападающий.

В воскресенье в заключительном матче группы C сборная Латвии сыграет с Данией. Матч начнется в 20.10 по латвийскому времени.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.