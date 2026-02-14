Латвийский спортсмен Робертс Крузбергс в субботу в Милане выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

В финале стартовало 10 спортсменов. На пути к финишу половина попадала и врезалась в борт. На последнем круге в напряжённой борьбе за медали Крузбергс ворвался в тройку лучших и на финише уступил только нидерландцу Йенсу ван Вауту и южнокорейскому спортсмену Дэхону Хвану.

За бронзовую медаль Крузбергс получит от государства денежную премию в размере 51 224 евро после уплаты налогов.

В соревнованиях Олимпийских игр в Милане и Кортине эта награда стала для Латвии второй. Ранее серебряную медаль в одиночных соревнованиях по санному спорту завоевала Элина Иева Бота.

Крузбергс получил разрыв мышцы ноги и выступает на соревнованиях травмированным. До этого в четвертьфинале он финишировал вторым, а в полуфинал прошёл после того, как судьи решили, что соперник сбил его с ног.

Для Латвии это первая медаль в олимпийских соревнованиях по шорт-треку.

На дистанции 1000 метров Крузбергс занял пятое место — до сих пор это был наивысший результат Латвии в истории олимпийского шорт-трека.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.