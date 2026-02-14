Baltijas balss logotype
Латвия завоевала вторую медаль Олимпиады – и опять на льду 3 7553

Спорт
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Робертс Крузбергс на пьедестале почета.

Робертс Крузбергс на пьедестале почета.

ФОТО: LOK

Латвийский спортсмен Робертс Крузбергс в субботу в Милане выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

В финале стартовало 10 спортсменов. На пути к финишу половина попадала и врезалась в борт. На последнем круге в напряжённой борьбе за медали Крузбергс ворвался в тройку лучших и на финише уступил только нидерландцу Йенсу ван Вауту и южнокорейскому спортсмену Дэхону Хвану.

За бронзовую медаль Крузбергс получит от государства денежную премию в размере 51 224 евро после уплаты налогов.

В соревнованиях Олимпийских игр в Милане и Кортине эта награда стала для Латвии второй. Ранее серебряную медаль в одиночных соревнованиях по санному спорту завоевала Элина Иева Бота.

Крузбергс получил разрыв мышцы ноги и выступает на соревнованиях травмированным. До этого в четвертьфинале он финишировал вторым, а в полуфинал прошёл после того, как судьи решили, что соперник сбил его с ног.

Для Латвии это первая медаль в олимпийских соревнованиях по шорт-треку.

На дистанции 1000 метров Крузбергс занял пятое место — до сих пор это был наивысший результат Латвии в истории олимпийского шорт-трека.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.

#Латвия #спорт #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    15-го февраля

    Еслибы не травма, был бы первым.

    2
    1
  • OI
    Olegs Ivanovs
    15-го февраля

    Дополню свой комментарий... Если бы, все жители Латвии вложились в наш Латвийский спорт, мы или бы Лучшие из лучших. 1% от дохода это ничто для нашего кармана. Пока ( как бы ) наш президент болеет за спорт другой страны, мы не просто должны, мы обязаны поддерживать имидж нашей страны. Кто если не мы? Мы - народ. Президент не поддержал наш спорт. А мы поддержим...

    7
    3
  • OI
    Olegs Ivanovs
    15-го февраля

    Молодец парень. Если ему понадобится, обязуюсь отчислять ему ежемесячно 5% от своих доходов. Я за Латвию и за наших спортсменов. За развитие латвийского спорта. ЛАТВИЯ ВПЕРЕД!!!!!!! Наши спортсмены всегда были впереди... Вспомните хоккей... Балдерис... Василёнок.... Я патриот Латвии.. Желаю побед латвийских спортсменов во всех видах спорта, в отличии от желания президента Латвии побед украинским спортсменам. Жаль что у нас такой президент....

    5
    3
Читать все комментарии

