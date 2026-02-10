В заезде одиночных саней второе место заняла Элина Иева Бота. И это хорошо!

По итогам двух заездов в первый день соревнований Элина Иева Бота занимала 3-е место.

Однако в третьем заезда ее конкурентка, занимавшая 2-е место немка Мерле Фребеле, совершила грубые ошибки и выбыла борьбы за медали.

В заключительном заезде Бота уверено прошла сложную дистанцию и завоевала серебряную медаль.

Золотую медаль выиграла немка Юлия Таубиц, которая была быстрейшей во всех четырёх заездах, опередив Боту по сумме на 0,918 секунды. Всего 0,039 секунды Боте уступила американка Эшли Фаркуарсон. Четвёртой, отстав от призовой тройки на 0,063 секунды, стала итальянка Венера Хофер.

Еще одна латвийская спортсменка Кенди Апарйоде завершила олимпийские соревнования на 16-м месте. Апарйоде уже в первом заезде допустила ошибку, выбыв из борьбы за высокий результат.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине обе латвийские спортсменки были во второй десятке: Апарйоде финишировала 11-й, а дебютантка Бота (тогда — Витола) заняла 18-ю позицию.