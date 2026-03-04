Оправданные расходы пенсионеров Латвии: особенности подачи декларации в 2026 году 2 7734

Дата публикации: 04.03.2026
Многие пенсионеры, которые ежегодно подавали декларацию и вносили чеки, чтобы получить возврат "за оправданные расходы", на этот раз ничего не получат. Однако это касается неработающих пенсионеров. Если сениор работает и является плательщиком ПНН, то у них может образоваться эта переплата.

Нюансы переплаты по-новому

СГД напоминает: вернуть можно только тот налог, который действительно был уплачен. Но с прошлого года пенсии до 1000 евро не облагаются подоходным налогом, что означает: для большинства пенсионеров налог с пенсии больше не удерживается. То есть: возвращать - тоже нечего.

Декларацию за 2025 год с приложением чеков за оправданные расходы обязательно должны подать пенсионеры, которые:

  • получают пенсию свыше 1000 евро в месяц;

  • работают или получают другие доходы, облагаемые подоходным налогом.

Как "оправдать" чеки

Как и прежде, в декларацию можно включить расходы на лечение и образование, а также добавить документы об оправданных расходах супруга, родителей или детей, бабушек/дедушек и т. д.

Например, если дети платили подоходный налог, они могут приложить к своей декларации документы об оправданных расходах родителей.

Лимит оправданных расходов для одного человека остается прежним — общая сумма не должна превышать 50% годового дохода, но не более 600 евро в год. При подаче декларации за 2025 год каждый, у кого с доходов удерживался налог, может вернуть 25,5% от этой суммы.

Чтобы выяснить, положен ли возврат, проще всего воспользоваться Электронной системой декларирования СГД (EDS) — там система автоматически рассчитывает возможную переплату.

Где получить консультацию

Пенсионеры, которые не пользуются интернетом, могут получить помощь в подготовке и подаче декларации:

  • в центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений

  • в центрах обслуживания клиентов СГД

  • по консультационному телефону СГД: 67120000.

ВАЖНО: при звонке можно получить персональную консультацию, если подключиться к EDS и назвать отображаемый там код. Вопросы о декларации и оправданных расходах можно задать и в разделе EDS «Переписка с СГД», а также круглосуточно — виртуальному ассистенту.

#налоги #пенсионеры #Латвия #декларация #СГД
Антон Городницкий
