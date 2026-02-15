Норвегия продолжает возглавлять медальный зачет зимних Олимпийских игр в Италии по итогам субботы, 14 февраля.

На счету норвежских спортсменов десять золотых, три серебряные и семь бронзовых наград.

На втором месте находится Италия. Всего итальянские спортсмены завоевали 18 медалей — шесть золотых, три серебряные и девять бронзовых.

Замыкают тройку лидеров медального зачета американцы (5-8-4).

Всего на данный момент на пьедестал почета поднимались представители 25 стран, в том числе и Латвии.