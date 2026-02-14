Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная Финляндии забросила 11 шайб в ворота Италии на олимпийском турнире 0 209

Спорт
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Финляндии забросила 11 шайб в ворота Италии на олимпийском турнире

Мужская сборная Финляндии по хоккею в субботу во втором матче олимпийского турнира разгромила команду Италии со счетом 11:0 (3:0, 3:0, 5:0), пишет ЛЕТА.

У финнов двумя заброшенными шайбами и результативной передачей отметился Каапо Какко, по два гола также забили Микаэль Гранлунд, Себастьян Ахо и Йоэль Кивиранта. Шайбу забросил и две результативные передачи отдал Арттури Лехконен, еще по разу ворота итальянцев поразили Миро Хейсканен и Йоэль Армия. В трех взятиях ворот ассистировал Микко Рантанен.

Юусе Сарос отразил все 15 бросков соперника, тогда как финны нанесли по воротам Италии 62 броска.

В группе B после трех матчей по шесть очков набрали Словакия, Финляндия и Швеция, а Италия осталась без очков. Словакия уже вышла в четвертьфинал, а Финляндии, занявшей второе место в группе, еще предстоит дождаться завершения матчей в других подгруппах.

В олимпийском хоккейном турнире в группе A выступают Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия, а в группе C играют США, Германия, Латвия и Дания. В плей-офф примут участие все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую выйдут в четвертьфинал.

После 12-летнего перерыва в олимпийском турнире вновь участвуют и игроки Национальной хоккейной лиги (NHL).

Читайте нас также:
#хоккей #Италия #Финляндия #спорт #сборная
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео