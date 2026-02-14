Мужская сборная Финляндии по хоккею в субботу во втором матче олимпийского турнира разгромила команду Италии со счетом 11:0 (3:0, 3:0, 5:0), пишет ЛЕТА.

У финнов двумя заброшенными шайбами и результативной передачей отметился Каапо Какко, по два гола также забили Микаэль Гранлунд, Себастьян Ахо и Йоэль Кивиранта. Шайбу забросил и две результативные передачи отдал Арттури Лехконен, еще по разу ворота итальянцев поразили Миро Хейсканен и Йоэль Армия. В трех взятиях ворот ассистировал Микко Рантанен.

Юусе Сарос отразил все 15 бросков соперника, тогда как финны нанесли по воротам Италии 62 броска.

В группе B после трех матчей по шесть очков набрали Словакия, Финляндия и Швеция, а Италия осталась без очков. Словакия уже вышла в четвертьфинал, а Финляндии, занявшей второе место в группе, еще предстоит дождаться завершения матчей в других подгруппах.

В олимпийском хоккейном турнире в группе A выступают Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия, а в группе C играют США, Германия, Латвия и Дания. В плей-офф примут участие все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую выйдут в четвертьфинал.

После 12-летнего перерыва в олимпийском турнире вновь участвуют и игроки Национальной хоккейной лиги (NHL).