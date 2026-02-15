Болельщики запустили проект в поддержку Ильи Малинина после его выступления на Олимпиаде-2026.

Инициатива получила название «A Voice» — поклонникам предлагают оставить для фигуриста письмо с тёплыми словами и пожеланиями. Организаторы подчёркивают, что сообщения должны быть уважительными: враждебные или неуместные тексты включены не будут.

После завершения сбора все обращения объединят и передадут Малинину. Ожидается, что итоговый материал направят спортсмену в марте или апреле.

Организатором проекта выступает TheIilaSociety. Дедлайн для отправки сообщений — 21 февраля 2026 года.

Напомним, ранее Малинин стал восьмым по итогам произвольной программы, упав по ходу проката.