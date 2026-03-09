Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал оптимистичное заявление относительно борьбы с повышением цен на нефть, которое произошло из-за войны Америки и Израиля с Исламской Республикой Иран.

Об этом американский руководитель рассказал в интервью таблоиду New York Post. Одним из главных последствий войны США и Израиля с Ираном является скачок цен на энергоресурсы.

9 марта Трамп сказал относительно нефтяных цен: "У меня есть план на все. Вы будете очень довольны". Глава Штатов не привел дополнительных подробностей.

Позже Трамп заявил, что война в Иране «почти закончена», что, видимо, рынок воспринял как намерения президента США завершить скоро боевые действия.

В итоге началось падение цен на нефть. Так в 4:30 утра по латвийскому времени мировой эталонный сорт нефти Brent торговался по $119,5 за баррель, а после этого ценового скачка упал до уровня выше $100.

К вечеру 9 марта фьючерсы на Brent упал до $83,66, но затем стабилизировался на уровне $92,57 за баррель.

Таким образом, диапазон в цене за один день 9 марта составил от $83,66 до $119,50, свидетельствуют данные агентства Reuters.

За день до начала войны фьючерсы на Brent торговались за $72,48.