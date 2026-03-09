Рижанин на свою зарплату может купить на 189 чашек кофе меньше, чем житель Вильнюса

Бизнес
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижанин на свою зарплату может купить на 189 чашек кофе меньше, чем житель Вильнюса

Ценовой опрос, проведенный в кафе столиц стран Балтии, выявило значительные различия в ценах на кофе: самые высокие цены зафиксированы в Таллине, а самые низкие — в Вильнюсе.

Так, средняя стоимость эспрессо в Таллине составляет 2,87 евро, в Риге — 2,33 евро, а самая низкая цена в Вильнюсе — 2,09 евро.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении кофейных напитков на основе молока: в Таллине капучино стоит в среднем 3,77 евро, а латте — 3,93 евро. Для сравнения: в Риге соответствующие цены составляют 3,21 евро и 3,44 евро, а в Вильнюсе — 3,01 евро и 3,16 евро.

Для получения более полной картины в исследовании также оценивалась доступность кофе исходя из средней заработной платы на 2025 год. Для этого был произведен расчет, сколько чашек эспрессо можно купить в каждой столице на среднюю месячную зарплату.

Хотя в абсолютных цифрах цены на кофе в Таллине самые высокие, по доступности город занимает среднее место: на среднюю зарплату здесь можно купить около 640 чашек эспрессо.

В индексе доступности лидирует Вильнюс, где на среднюю зарплату можно приобрести примерно 774 чашки эспрессо, а самый низкий показатель у Риги — 585 чашек.

#Рига #цены #зарплата #рестораны #кофе #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
