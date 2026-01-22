Baltijas balss logotype
Сборная Латвии по футзалу уверенно стартовала в финальной части чемпионата Европы

Спорт
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по футзалу уверенно стартовала в финальной части чемпионата Европы

Национальная сборная нашей страны дебютировала в финальной части чемпионата Европы, обыграв в "Арена Рига" команду Грузии со счётом 4:0 (1:0). К слову, в мировом рейтинге Грузии занимает 15-е место, мы — пока на 52-ой позиции.

Латвийцы с первых минут навязали высокий темп и полностью контролировали ход матча, не оставив сопернику ни единого шанса. В составе хозяев отличились Герман Матюшенко, а также Эдгар Тараканов, оформивший дубль. Точку в матче поставил Андрей Бакланов.

Лучшим игроком матча по версии технических наблюдателей УЕФА был признан Эдгар Тараканов. В своём комментарии эксперты отметили его энергию, лидерские качества, дисциплину в обороне и постоянную угрозу у ворот соперника, благодаря чему Латвия получила решающее преимущество.

В другом матче группы A сборная Франции и сборная Хорватии сыграли вничью — 2:2. Таким образом, после первого тура Латвия с тремя очками единолично возглавляет турнирную таблицу группы.

В продолжении турнира команда Латвии 25 января сыграет против Франции, а 28 января встретится с Хорватией.

#Франция #Грузия #спорт #хорватия #футзал #чемпионат Европы
Оставить комментарий

