Турнир UFC в Белом доме

Несколько лет назад спортивный промоутер Дэйна Уайт говорил, что хочет ивент UFC в каком-то «невероятном месте». Его мечты сбылись: этим летом бойцы организации подерутся прямо на территории Белого дома. Уайт предложил Дональду Трампу это мероприятие в честь 250-летия США.

Что известно на данный момент:

Организацией ивента занимается Иванка Трамп.

Кто подерется? Пока нет конкретики, но все решится в ближайшее время. Некоторые именитые бойцы делают затравочку. Например, Конор Макгрегор, не выступавший с 2021 года, намекнул на поединок с Майклом Чендлером. Но Уайт отказался от этого варианта. Зато заинтриговал:

«Мы буквально только что закончили прорабатывать всю логистику — как все это организовать, сколько людей сможем принять. На лужайке Белого дома вживую смогут присутствовать около пяти тысяч человек. А через дорогу находится парк — кажется, он называется Эллипс, — там мы сможем разместить до 85 тысяч человек.

У нас будут большие экраны, сцена, в течение всего дня будет играть музыка. По сути, мы захватим весь Вашингтон на эту неделю, устроим множество разных мероприятий для фанатов. И, конечно, это будет уникальное событие. Бойцы будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета».

Чемпионат мира по футболу

В 2026-м году с 11 июня по 19 июля он впервые с 2002 года пройдет не в одной стране, а сразу в нескольких. В начале XXI века мундиаль принимали Южная Корея и Япония. Сейчас — сразу три страны: США, Мексика и Канада.

Этот турнир будет суперобъемным по количество участников. С 1998-го по 2022-й на ЧМ приезжали 32 сборные. Сейчас — 48.

16 городов и 16 разных стадионов примут ЧМ-2026. Турнир стартует в Мехико, на стадионе «Ацтека» сыграют ЮАР и Мексика. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф стэдиум» в Нью Йорке.

Зрелище обещает быть грандиозным, если, конечно, кто-нибудь из футбольных грандов не объявит бойкот этому турниру, который обсуждается на фоне споров из-за Гренландии...