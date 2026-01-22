Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что по спорту в 2026 году? 0 93

Спорт
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что по спорту в 2026 году?

Кроме Зимней Олимпиады, стартующей 6 февраля, спортивные эксперты выделяют еще несколько событий.

Турнир UFC в Белом доме

Несколько лет назад спортивный промоутер Дэйна Уайт говорил, что хочет ивент UFC в каком-то «невероятном месте». Его мечты сбылись: этим летом бойцы организации подерутся прямо на территории Белого дома. Уайт предложил Дональду Трампу это мероприятие в честь 250-летия США.

Что известно на данный момент:

Организацией ивента занимается Иванка Трамп.

Кто подерется? Пока нет конкретики, но все решится в ближайшее время. Некоторые именитые бойцы делают затравочку. Например, Конор Макгрегор, не выступавший с 2021 года, намекнул на поединок с Майклом Чендлером. Но Уайт отказался от этого варианта. Зато заинтриговал:

«Мы буквально только что закончили прорабатывать всю логистику — как все это организовать, сколько людей сможем принять. На лужайке Белого дома вживую смогут присутствовать около пяти тысяч человек. А через дорогу находится парк — кажется, он называется Эллипс, — там мы сможем разместить до 85 тысяч человек.

У нас будут большие экраны, сцена, в течение всего дня будет играть музыка. По сути, мы захватим весь Вашингтон на эту неделю, устроим множество разных мероприятий для фанатов. И, конечно, это будет уникальное событие. Бойцы будут выходить к октагону прямо из Овального кабинета».

Чемпионат мира по футболу

В 2026-м году с 11 июня по 19 июля он впервые с 2002 года пройдет не в одной стране, а сразу в нескольких. В начале XXI века мундиаль принимали Южная Корея и Япония. Сейчас — сразу три страны: США, Мексика и Канада.

Этот турнир будет суперобъемным по количество участников. С 1998-го по 2022-й на ЧМ приезжали 32 сборные. Сейчас — 48.

16 городов и 16 разных стадионов примут ЧМ-2026. Турнир стартует в Мехико, на стадионе «Ацтека» сыграют ЮАР и Мексика. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф стэдиум» в Нью Йорке.

Зрелище обещает быть грандиозным, если, конечно, кто-нибудь из футбольных грандов не объявит бойкот этому турниру, который обсуждается на фоне споров из-за Гренландии...

Читайте нас также:
#США #чемпионат мира по футболу #Дональд Трамп #спорт #Канада #мексика #белый дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Олимпийцы собрались в Италию
Изображение к статье: Сборная Латвии по футзалу уверенно стартовала в финальной части чемпионата Европы
Изображение к статье: Арина Соболенко стала амбассадором одного из самых дорогих брендов в мире
Изображение к статье: Остапенко проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео