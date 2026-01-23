Baltijas balss logotype
Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили
ФОТО: Global Look Press

Болтон: деэскалация в Гренландии показывает, что у Трампа нет стратегии.

Деэскалация ситуации в Гренландии, предпринятая президентом США Дональдом Трампом, показывает, что у него нет большой стратегии в отношении острова. Об этом заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает The Hill.

«За один день мы прошли путь от встречи, которую некоторые предвестники конца света в Европе называли самой важной встречей о будущем Запада в новейшей истории, до того как Трамп отказался от двух своих самых серьезных угроз», — сказал он.

Болтон выразил надежду, что люди извлекут из этой ситуации урок и будут знать, что когда «Трамп играет в такие вещи, он придерживает штаны (англ. by the seat of your pants — наобум, по наитию, — прим.)».

«Здесь нет никакой стратегии», — заключил он.

#США #Дональд Трамп #безопасность #Гренландия #критика #стратегия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    24-го января

    Отвлёк вместе с Нетаньяху внимание на Гренландию и Канаду и отжал и вроде как легимитизировал захват Палестины,создав Совет мира и переложив ответственность на вступившие страны. А Совет мира де факто возглавляет Нетаньяху,террористы которого на днях убили трех египетских журналистов в Газе... Это как Давос-совет сионистов,как говорит израильтянин Ариэль Марон.. Лукашенко к сионистам уже присоединился.Ждем Путина..

