Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Началось - в латвийской глубинке старушки вынуждены говорить по-английски 7 10731

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Началось - в латвийской глубинке старушки вынуждены говорить по-английски
ФОТО: Global Look Press

Трагическая авария произошедшая по вине находившегося под действием наркотиков гражданина Индии, всколыхнула в обюществе тему трудоустройства в сфере перевозок.

В социальной сети Threads одна жительница поделилась своим удивлением тем, что в компании AS “Liepājas autobusu parks” работает водитель микроавтобуса из Индии.

Женщина пишет: «Я не расистка. Но я только что была ошеломлена — думаю, это можно было прочитать по моему лицу. В своём небольшом городе села в маршрутку, а за рулём — индиец… Заходит бабушка и говорит ему: “Good morning…” Ну что ж, по крайней мере пенсионеры начали говорить по-английски. Видимо, он уже какое-то время здесь работает.

Ну и что дальше? Латыши снова уезжают за границу? Неужели за такие зарплаты в Лиепайском автобусном парке готовы работать только индийцы?»

Под этим постом другие пользователи также высказали свои мнения.

Кто-то отметил: «И что здесь такого плохого? Латыши тоже ездят работать за границу. И что?»

Другой добавил: «Лишь бы у него была водительская лицензия ЕС».

Некоторые считают, что в этом нет ничего удивительного — латышам не платят адекватную зарплату, тогда как граждане других стран готовы работать за такие деньги.

Один из пользователей написал: «Всё просто. Латыш не хочет платить за услугу, за сервис — за то, чтобы можно было сесть в новый чистый автобус с латышским парнем в белой рубашке за рулём. Поэтому латыш получает дешёвую, нерегулярную поездку в развалюхе с индийцем за рулём».

Другой пользователь отмечает: «Нет. По тем же причинам, по которым у нас индийцы работают на этих работах, латыши когда-то получали разные работы в Великобритании. Местные просто не хотят их выполнять. Всё очень просто».

Также звучат мнения, что водителей не хватает, потому что зарплаты слишком низкие, и поэтому такие вакансии начинают заполнять трудовыми мигрантами.

Ещё один комментарий: «В этой истории шокирует только то, что латвийская пенсионерка в Латвии разговаривает с индийским водителем по-английски, а не водитель с ней — по-латышски».

Другой пользователь пишет: «Судя по тому, как в Латвии все жалуются на зарплаты, компании начали привлекать работников из стран третьего мира. Они хотя бы не жалуются на оплату и готовы работать даже на самой тяжёлой работе — лишь бы платили. При этом они будут сыты, одеты и смогут отправлять деньги домой. Даже не знаю — смеяться или плакать».

×
Читайте нас также:
#Латвия #работа #зарплаты #социальные сети #трудовая миграция #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
36
2
1
1
1
6

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео