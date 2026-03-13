Трагическая авария произошедшая по вине находившегося под действием наркотиков гражданина Индии, всколыхнула в обюществе тему трудоустройства в сфере перевозок.

В социальной сети Threads одна жительница поделилась своим удивлением тем, что в компании AS “Liepājas autobusu parks” работает водитель микроавтобуса из Индии.

Женщина пишет: «Я не расистка. Но я только что была ошеломлена — думаю, это можно было прочитать по моему лицу. В своём небольшом городе села в маршрутку, а за рулём — индиец… Заходит бабушка и говорит ему: “Good morning…” Ну что ж, по крайней мере пенсионеры начали говорить по-английски. Видимо, он уже какое-то время здесь работает.

Ну и что дальше? Латыши снова уезжают за границу? Неужели за такие зарплаты в Лиепайском автобусном парке готовы работать только индийцы?»

Под этим постом другие пользователи также высказали свои мнения.

Кто-то отметил: «И что здесь такого плохого? Латыши тоже ездят работать за границу. И что?»

Другой добавил: «Лишь бы у него была водительская лицензия ЕС».

Некоторые считают, что в этом нет ничего удивительного — латышам не платят адекватную зарплату, тогда как граждане других стран готовы работать за такие деньги.

Один из пользователей написал: «Всё просто. Латыш не хочет платить за услугу, за сервис — за то, чтобы можно было сесть в новый чистый автобус с латышским парнем в белой рубашке за рулём. Поэтому латыш получает дешёвую, нерегулярную поездку в развалюхе с индийцем за рулём».

Другой пользователь отмечает: «Нет. По тем же причинам, по которым у нас индийцы работают на этих работах, латыши когда-то получали разные работы в Великобритании. Местные просто не хотят их выполнять. Всё очень просто».

Также звучат мнения, что водителей не хватает, потому что зарплаты слишком низкие, и поэтому такие вакансии начинают заполнять трудовыми мигрантами.

Ещё один комментарий: «В этой истории шокирует только то, что латвийская пенсионерка в Латвии разговаривает с индийским водителем по-английски, а не водитель с ней — по-латышски».

Другой пользователь пишет: «Судя по тому, как в Латвии все жалуются на зарплаты, компании начали привлекать работников из стран третьего мира. Они хотя бы не жалуются на оплату и готовы работать даже на самой тяжёлой работе — лишь бы платили. При этом они будут сыты, одеты и смогут отправлять деньги домой. Даже не знаю — смеяться или плакать».