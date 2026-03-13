В Дубае брошены тысячи животных из-за массового отъезда экспатов

Дата публикации: 13.03.2026
В Дубае фиксируют резкий рост числа брошенных домашних животных. По данным благотворительных организаций, тысячи кошек и собак остались на улицах после того, как их владельцы-экспаты начали срочно покидать регион на фоне войны с Ираном.

Приюты и волонтерские организации сообщают о перегрузке. Спасатели находят животных с микрочипами. Это свидетельствует о том, что ранее у них были хозяева.

"Некоторые из них были чипированы и очевидно были любимы, но их семьи просто уехали. Это душераздирающе для спасателей и страшно для животных", - сказала Ханна Мэйндс, глава местной благотворительной организации.

Волонтерская организация Dubai Street Kitties также сообщила о критической ситуации в приютах: "Мы достигли предела. Каждая комната занята, каждое место заполнено, а звонки продолжают поступать - раненые кошки, брошенные кошки, котята, оставшиеся выживать одни".

Муниципалитет Дубая начал устанавливать по городу 12 автоматических кормовых станций с использованием технологий искусственного интеллекта, чтобы помочь бездомным животным.

В ОАЭ бросать домашних животных незаконно. За такое нарушение предусмотрены крупные штрафы.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
