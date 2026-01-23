23 января «Питтсбург» на выезде победил «Эдмонтон» (6:2). 39-летний россиянин забил и сделал результативную передачу.

«Я никогда не говорил, что собираюсь завершать карьеру. Все зависит от меня. Я чувствую себя прекрасно, мне нравится, как амы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда. Мы можем выигрывать в каждом матче», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло.

В сезоне-2025/26 Малкин провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 39 (12+27) очков.