Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на первом в году турнире серии «Grand Slam» в Австралии будет выступать в квалификации, сообщают организаторы соревнований, пишет ЛЕТА.

Севастовой, которая занимает 188-е место в рейтинге WTA, для выхода в основную сетку потребуется преодолеть три квалификационных раунда.

В прошлом сезоне она выступала в основной сетке US Open по защищенному рейтингу. В последний раз Севастова играла в квалификации турнира серии «Grand Slam» в 2016 году, когда, пройдя три раунда, вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что в основной сетке турнира стартуют также латвийские спортсменки Алена Остапенко и Дарья Семенистая. Остапенко занимает 23-е место в мировом рейтинге, а Семенистая — 101-е, чего оказалось достаточно, чтобы Семенистая впервые в карьере смогла выступить на турнире серии «Grand Slam» без прохождения квалификации.

Матчи основной сетки первого в сезоне турнира серии «Grand Slam» на кортах с жестким покрытием пройдут с 12 января по 1 февраля.