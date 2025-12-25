Чемпионство Норриса стало для него первым в карьере. Он прервал гегемонию 28-летнего нидерландского пилота команды «Ред Булл Рейсинг» Макса Ферстаппена, который становился чемпионом четырех предыдущих сезонов.

Примечательно, что победа Ландо Норриса не позволила Максу Ферстаппену повторить рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера по количеству побед подряд в Формуле-1. Всего немецкий гонщик выиграл семь титулов, включая пять кряду в период с 2000 по 2004 год.

Также интересно, что лидерство в списке самых высокооплачиваемых пилотов года все равно продолжает удерживать Макс Ферстаппен. Его общий доход за сезон составил около $76 млн.